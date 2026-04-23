啟德海灣2期周日次輪銷售142伙　折實均價2.2萬　折實價560.8萬起

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，公佈次輪銷售安排，將於周日（26日）以價單形式發售142伙，整體折實平均呎價22,113元。



該批單位實用面積由278至613平方呎，包括86伙一房及56伙兩房，價單定價747.7萬至1,987.7萬元，價單呎價由24,606至37,942元，折實價由560.8萬至1,490.8萬元，折實呎價由18,455至28,007元。同時於下周一（27日）以招標形式推售94伙。

↓↓啟德海灣第2期早前首輪銷售現場↓↓

啟德海灣。（黃祐樺攝）

↓↓第1C座啟德海灣•星嵐28樓E單位↓↓

啟德海灣第2期涉1,121伙

啟德海灣第2期涉及一座共1,121伙，細分為1A、1B及1C座。當中1A座標準樓層一梯13伙；1B座標準樓層一梯8至13伙；1C座標準樓層一梯13伙。

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積258至771平方呎，當中一房提供約477伙，佔整個期數約43%；兩房提供約350伙，約佔31%；兩房連儲物室單位提供約231伙，約佔21%；三房約61伙，則約佔5%。