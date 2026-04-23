宏安101 Kings Road天台特色戶4209萬沽　呎價4.8萬

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road連續錄得2宗成交，其中一伙頂層天台特色單位，成交呎價4.8萬元。



上述頂層天台特色單位為31樓B室，實用面積877平方呎，另連672平方呎天台，成交價4,209.6萬元，呎價48,000元。宏安地產執行董事程德韻表示，該單位設有內置樓梯通往天台，坐享一綫維港海景，眺望中環國際金融中心及香港摩天輪。

另一宗為25樓D室，實用面積440平方呎，屬兩房連梗廚設計，成交價為1,409.3萬元，呎價32,030元。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，該盤頂層天台特色單位僅餘3間，集團將積極推售優質單位應市。

發展商指樓面地價低於1.5萬

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。

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