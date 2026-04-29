消防員棄宿舍轉上車！驚遲買捱貴樓　僅還價一萬購屯門瓏門一房

近期樓市升勢持續，買家加快入市步伐。屯門瓏門一伙一房最新以599萬元沽出，呎價約16,102元。據悉，買家為消防員，擔心遲買會貴，而放棄申請宿舍並置業。原業主持貨12年，帳賺196.7萬元或約48.9%。



利嘉閣高級市務經理黃瑞雯表示，上述成交單位為瓏門6座高層F室，實用面積372平方呎，採一房間隔。據悉，該單位新近獲任職消防員的買家斥599萬元購入，呎價約16,102元。而該消防員本可申請紀律部隊宿舍，但眼見樓價愈升愈急想趁早置業，於是僅還價1萬元即購入單位。

持貨12年 帳賺近兩球

資料顯示，原業主早於2014年斥402.3萬元購入單位，持貨12年帳賺196.7萬元或約48.9%。

屯門站上蓋私人住宅「瓏門」。（黃偉民攝）

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