買入一年「斷捨離」！利奧坊．壹隅全新一房720萬沽　帳蝕近70萬

二手市場回暖，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中大角咀利奧坊．壹隅錄得一宗蝕讓成交，一伙一房放盤一個月累劈80萬元，終以720萬元沽出。原業主在一年前買入單位，不過直至沽出前仍未有入住過，單位轉手帳蝕近70萬元離場，貶值8.7%。



利奧坊一房一個月累劈80萬

中原地產分行分區營業經理曾文慧表示，是次成交為利奧坊．壹隅2座高層B室，實用面積328平方呎，屬一房間隔，單位座向西南方，享開揚景致及少部份海景，上月底以800萬元放售，近日調整至730萬元即獲洽購，剛以720萬元成交，折合實用呎價21,951元。換言之單位放盤約一個月累劈80萬元沽出。

單位買入一年全新未入住

至於，新買家鍾情單位景觀開揚，加上內櫳全新，加上見業主亦未曾入住，議價後感合理即決定入市自用。

據知，原業主於2025年4月以788.89萬元買入，持貨至今剛1年，是次轉手帳面蝕讓68.89萬元，單位期內貶值8.7%。

大角咀利奧坊系列。

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