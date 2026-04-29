山頂道8號相連單位3.2億沽　呎價7.5萬　內地客承接｜多圖

港島豪宅再錄二手大刁。山頂道8號相連單位以合共3.2億元沽出，成交呎價約7.5萬元，新買家料為內地客。



成交個案為山頂道8號A1座8樓A室及B室，實用面積2,061及2,203平方呎，分別以1.55億及1.65億元沽出，合計總成交價3.2億元。以總實用面積4,264平方呎，成交呎價75,047元。

上述兩個單位新買家為惟伊有限公司（WAI YI LIMITED）及千墨有限公司（CHIN MAK LIMITED），該兩家公司的董事均為周夢帆，英文名字為普通話拼音，料為內地客，惟未知實際身份背景。

2010年買入價1.718億

至於原業主為內地地產投資公司天地控股董事長趙志軍及有關人士，則2010年分別以8,580萬及8,600萬元買入上述兩個單位，合共買入價為1.718億元。

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山頂道8號。

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