投資者「接摸貨」慘遭滑鐵盧　大角咀複式巨舖蝕6成　貶值8580萬

市區巨舖大蝕讓超過六成。資深投資者李謀任「接摸貨」貴價買入、現由老人院租用的大角咀大同新村複式巨舖，早前淪為銀主盤，近日以5,300萬元沽出，較14年前購入價1.39億元帳面貶值8,580萬元或61.8%。



上址為大角咀埃華街67至87號大同新村K座大眾樓地下K3A舖連1樓，地下建築面積約1,100平方呎，一樓面積約11,000平方呎，合共總面積約12,100平方呎。

該巨舖過往曾叫價1.4億元，惟最新成交價僅5,300萬元，成交呎價約4,380元。巨舖現由老人院承租，月租30萬元，新買家享6.8厘租金回報。

早年物流張「摸出」舖位 4個月舖價急升一成

翻查資料，該巨舖最初由資深投資者「物流張」張順宜持有，在2012年8月以1.24億元入市，不過當時零售市道暢旺，他於持貨約4個月後，隨即以1.39億元「摸出」舖位，舖位在4個月時間急升1,450萬元或11.7%），當時接貨的買家為資深投資者、成衣製造公司茂榮實業董事李謀任。

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