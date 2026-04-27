灣仔鵝頸橋街市舖5千萬放售　呎價逼近10萬　連三大長情租客

商舖買賣市場現回暖跡象，業主趁機出售商舖物業。港島區有業主放售位於灣仔堅拿道西永德大廈的一個地舖，面積約550平方呎。該物業以連租約形式出售，意向價約5,000萬元，意向呎價約90,909元。



中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，是次放售的物業為灣仔堅拿道西15號永德大廈地下G18A號舖，面積約550平方呎，業主叫價約5,000萬元，意向呎價約90,909元。該舖位處銅鑼灣鵝頸橋富貴街市地段，為一線大單邊舖位，門前可停車。

現時該舖分別由花店、生果店及魚檔承租，均為多年長情租客，每月租金收入共約18萬元，新買家預料可享約4.32厘租金回報。

持貨多年作收租之用 現5000萬推出放售

黃新宇續指，港島區新近有資深投資者以約1,188萬元購入灣仔軒尼詩道地舖，租金回報率約3.5厘，反映投資者對具穩定租金回報的地舖物業信心回升。有見及此，該業主趁機將上述持貨多年、一直作長線收租用途的地舖推出放售，業主提供一定議價空間。

是次放售的物業為灣仔堅拿道西15號永德大廈地下G18A號舖，面積約550平方呎。（代理提供）

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