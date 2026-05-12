買家主動提價7萬　曉峰灣畔兩房655萬沽　上手24年帳賺逾四球

二手市場轉旺，馬鞍山曉峰灣畔有兩房獲多名買家出價洽購，最終由其中一名買家主動提價7萬元，以655萬元成功買入心頭好，呎價13,074元。



買家主動提價7萬買心頭好

世紀21分行經理黃宗信表示，是次成交為馬鞍山曉峰灣畔2座高層E室，實用面積501平方呎，屬兩房間隔，座向北面望園景。單位最初用收租，業主決定「轉租為賣」以648萬元叫價放盤，由於同時獲多名買家出價洽購，最終買家為了打動業主提價7萬元至655萬元，成功買入心頭好，呎價13,074元。

↓↓馬鞍山曉峰灣畔2座高層E室↓↓

持貨24年轉手帳賺486萬

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為661萬元，而中銀估價則為628萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。

至於，原業主於2002年5月169萬元一手買入，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利486萬元，單位期內升近2.9倍。

馬鞍山曉峰灣畔。

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