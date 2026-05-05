恒地土瓜灣壹沐第二期加推42伙　折實均價21126元　入場502.83萬

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，今日（5日）加推42伙，入場費502.83萬元，折實平均呎價21,126元，較首批83伙折實平均呎價20,128元，高出5%。



加推42伙入場502.83萬

是次加推單位共42伙，當中包括8伙一房、21伙二房、13伙三房單位，折實售價502.83萬至1196.46萬元，折實呎價18,683元至23,368元。當中最平呎價單位為2座5樓單位L，屬一房間隔，折實呎價為18,863元。

2023年6月底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。

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