「東張女神」王嘉慧2000萬沽擎天半島　料明賺實蝕一球

在2021年參選港姐時入圍最後五強、現為「東張女神」之一的王嘉慧（Cathy），新近沽出九龍站擎天半島高層自住單位，成交價約2,000萬元，預計實蝕一球。



據代理消息，該單位為擎天半島第3座高層戶，實用面積755平方呎，原則三房，現改為兩房，成交價2,000萬元，呎價約26,490元。

早前她在社交平台拍攝自己於家中做Gym，據影片所見，單位地方寬敞。據悉，單位設有書房，供王嘉慧閒時彈豎琴及練習書畫。

資料顯示，王嘉慧於2020年7月以1,985萬元購入單位，是次帳面獲利約15萬元或不足1%。若計及買入及賣出時的印花稅、代理佣金等開支，實蝕金額超過100萬元。

王嘉慧父親有「內地傢俬大王」之稱，公司曾在美國上市，擁有逾300間加盟店。王嘉慧於2021年參加香港小姐競選，並晉身五強，其後簽約TVB，並加入《東張西望》，被封為「東張女神」之一。

九龍站擎天半島提供5座住宅大樓，涉及2,126伙 。（資料圖片）

九龍站擎天半島。

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