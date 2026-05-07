一太：樓市「選擇性復蘇」　住宅升、商業續跌　學生住宿成新主題

本港物業投資市場於2026年第一季延續「選擇性復蘇」格局，第一太平戴維斯發表報告指，住宅、學生住宿及教育相關資產表現相對突出，而寫字樓、零售、物流等商業板塊則繼續受壓。



根據報告，市場受本地流動性改善、減息預期、內地資金流入，以及買家趁資產重估機會入市等因素支持，整體投資氣氛較去年同期好轉，但資金明顯集中於核心地段、可轉用途及具收入可見度的資產。2026年首季一手住宅市場保持韌性，內地買家活躍，超級豪宅成交持續由跨境資金支撐；同時，寫字樓及酒店仍是非住宅投資主力，教育及學生住宿更成為新一輪結構性需求主題。

首季樓市並非全面回升

投資市場續呈選擇性復蘇，但今年首季香港樓市並非全面回升，而是進一步分化，住宅價格上升，商業物業價值則持續受壓。 報告指出，資金主要流向核心及具抗跌力的資產，反映投資者更重視價格重估、用途轉換及長線升值潛力。

內地客支撐高端市場 逾億成交過半與內地買家有關

住宅表現最突出，內地買家支撐高端市場。整體住宅市場錄得18,654宗成交，當中內地買家於首三個月的成交超過3,800宗，佔一手成交兩成以上。 超級豪宅方面，成交額逾1億港元的72宗交易中，逾半與內地買家有關，反映跨境資金仍是高端住宅的重要支撐力量。

寫字樓及酒店主導非住宅投資，今年首季寫字樓佔逾5,000萬元非住宅成交額約62.1%，酒店佔約26.8%，成為投資主力。 核心區甲級寫字樓及酒店等資產，繼續吸引用家、私人資本及策略性買家入市，尤其是中環等優質地段。

教育與學生住宿成新主題 首三個月錄33.5億成交額

教育與學生住宿成新主題，教育機構及學生住宿已成為結構性需求來源，帶動寫字樓收購及酒店改裝學生宿舍的交易增加。 2024至2025年相關酒店及住宅交易總額由22.7億港元升至60.5億港元，而2026年首三個月已錄得33.5億港元，顯示學生宿舍及轉用途資產正成為市場焦點。

中原以逾15億元收購位於九龍城的富豪東方酒店。

首季香港物業市場進一步分化

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，第一季反映香港物業市場的分化進一步加深，住宅及教育相關資產正吸引新資金流入。至於，整體商業物業仍較依賴具選擇性的用家及機會型投資者。 在本地流動性改善及資產價格已出現明顯回調的背景下，核心地段、具用途轉換潛力及收入可見度較高的資產，仍會是資金聚焦的主要方向。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指，預期核心寫字樓、優質住宅、可改裝為學生宿舍的酒店，以及位處優越地段、具明確升級或重建概念的資產，將繼續吸引資金關注。

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