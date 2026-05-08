康景花園四房「沙士貨」920萬沽　呎價僅1萬　買家：入場門檻輕鬆

近期樓市成交回暖，有長情業主持貨23年轉手，帳面勁賺717萬元離場。鰂魚涌康景花園四房套「沙士貨」新近以920萬元沽出，呎價10,550元，單位期內升值3.5倍。



呎價萬元買四房 感入場門檻輕鬆

中原地產分行經理梁嘉駿表示，是次成交為鰂魚涌康景花園A座低層1室，實用面積872平方呎，屬四房套間隔，望東南方山景，新近以920萬元成交，呎價10,550元。

至於，新買家為換樓客，因鍾情單位可望優美景觀且環境清幽，加上見呎價約1萬元水平即可購入四房單位，其入場門檻相對輕鬆，遂決定入市自用。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,082萬元，而中銀估價則為923萬元。即最新成交價較估價低最多15%。

23年帳賺逾7球

據知，原業主於2003年以203萬元購入單位，持貨至今23年，是次轉手帳面獲利717萬元，單位期內升值3.5倍。

鰂魚涌康景花園。

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