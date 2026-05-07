逸瓏灣高層相連戶連雙車位6600萬沽　新買家為南旋集團王氏家族

市場再錄名人入市，南旋集團（1982）王氏家族以6,600萬元買入白石角逸瓏灣1期2座高層相連單位及兩個車位。原業主分別在2014年及2015年合共以6,212.5萬元買入上述物業，是次轉手升值387萬元離場。



逸瓏灣1期相連單位6000萬沽

是次成交為白石角逸瓏灣1期2座高層A、B室，實用面積合共3,390平方呎，望海景，新近各以3,000萬元沽出，合共以6,000萬元沽出，平均呎價約17,699元，另外亦以合共600萬元沽兩個車位。

白石角逸瓏灣。

新買家為南旋集團王氏家族

至於，新買家以公司名義「MASSWIN II LIMITED 」入市，其公司董事為王庭聰（WONG, TING CHUNG）、王槐裕（WONG, WAI YUE ）及王麗盈（WONG, TERESA ），屬南旋集團（1982）王氏家族，王槐裕則為南旋集團主席。換言之，今次王氏家族合共擲6,600萬元入市。

轉手帳面升值逾387萬

至於，上述兩伙單位業主分別姓陳及李，2014年各以2,969.01萬元及2,869.53萬元買入，再在2015年合共擲374萬元買2個車位，二人入市成本合共為6,212.54萬元。如以總入市成本計，單次單位連兩個單位轉手，合共升值逾387萬元。

據資料指，南旋集團成立於1990年，是中國領先針織品製造商之一，業務包括原材料開發及採購、產品設計、樣品製造、生產、品質監控及按時發貨，同時為UNIQLO、Tommy Hilfiger 及Lands' End等提供針織品。

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