怕暑假捱貴租　內地生偕父母旋風式搵樓　預繳年租15萬租御半山

準備踏入暑假租賃旺季，市場開始錄得內地生預租個案。屯門御半山一伙一房連儲物房，新近獲內地生一筆過繳付一年租金共15.36萬元承租，平均月租1.28萬元。據知，該名內地生因從社交媒體得知香港租盤緊張，決定未雨綢繆提前部署，特意與父母來港一日全程搵租盤。



御半山一房半月租1.28萬

中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，上述租賃單位為屯門御半山2A座高層C室，實用面積386平方呎，屬一房連儲物房間隔。業主最初以月租1.3萬元叫價放租，經議價後1.28萬元成交，呎租33.2元。

屯門御半山。（鄭子峰攝）

內地租偕父母特意來港一日全程搵租盤

至於，新租客為內地生，將於新學年來港入讀嶺南大學，因從社交媒體得知香港租盤緊張，擔心暑假才租樓需面臨激烈競爭，同時租金被搶高，所以提前部署，日前偕父母特意來港一日全程搵租盤。因見上址高層開揚，有基本裝修且樓齡新，加上鄰近嶺大，決定一筆過繳付一年租金共15.36萬元承租。

至於，業主於2020年以648萬元一手買入單位，持貨約6年，以是次租金計，料租金回報約2.4厘。

屯門御半山。

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