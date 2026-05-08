區內首置客執平貨！深水埗曉珀兩房870萬蝕沽　上手5年帳蝕逾一球

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中深水埗曉珀一伙兩房新近以870萬元沽出，呎價10,355元。上手持貨近5年轉手帳蝕110萬元離場。



香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，是次成交為深水埗曉珀低層C室，實用面積約474平方呎，屬兩房間隔，向東北望運動場景。單位最初以約880萬元叫價放盤，約2個月後獲洽詢，單位最終輕微減價10萬元後以870萬元沽出，呎價約10,355元。

持貨近5年轉手帳蝕逾一球

至於，新買家為區內首置客，因鐘鍾情單位間隔實用，而且有對流窗，故睇樓2次後決定購入上述單位。

據知，原業主於2021年7月以約980萬元購入上址，持貨至今近5年，是次轉手帳面蝕讓約110萬元，單位期內貶值11.2%。

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