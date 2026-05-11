黃竹坑THE SOUTHSIDE設施全面升級　40間店舖成「貓狗友善商戶」

港鐵公司（0066）旗下黃竹坑站港島南岸商場THE SOUTHSIDE，自推出貓狗友善設施以來，吸引港島區貓狗家庭前往，THE SOUTHSIDE持續優化商場設施，提升貓狗與寵主體驗，打造人寵共融的購物與消閒環境。商場現有超過40個商戶成為「貓狗友善商戶」，歡迎毛孩與寵主一同進入商店範圍。



場內設施亦同步升級，包括於商場提供的寵物車加設小風扇；同時繼續提供室內貓狗樂園、貓狗友善家庭洗手間、貓狗友善通道及停車場的貓狗友善停泊位等。

此外，即日起至7月31日，THE SOUTHSIDE推出「貓狗駕到」泊車優惠，寵主於平日晚上6時後，帶同愛貓愛犬到 THE SOUTHSIDE即享高達3小時免費泊車。

THE SOUTHSIDE 全新推出「貓狗友善商戶」認證，獲得場內超過40個商戶支持，包括鐘錶及首飾、時尚服飾、零售美食、運動用品、家居用品及電器及電訊等多元類別，歡迎寵主㩦同貓狗進入店舖。

室內貓狗樂園5月底全新升級

全新升級的室內貓狗樂園「SOUTHSIDE PAWTY」亦將於5月底登場，全新的活動空間設置於商場LG中庭，設有多個打卡位、玩樂設施及互動裝置，讓貓狗與主人盡情放電。中庭還設有人寵休憩區及寵物車停泊區，提供充足空間讓毛孩家庭享受休閒時光。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。