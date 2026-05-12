華潤隆地推首個長租學生公寓　涉900個住宿位　單人房月租9600起

華潤隆地宣佈，推出在港首個長租學生公寓 「Brim Youth 博譽學生公寓」，項目位於葵涌，涉及900個住宿位，單人房間月租由9,600元起，並與公寓運營商iRENT簽訂合作協議，由其負責項目招租。



提供約900個住宿位

「Brim Youth 博譽學生公寓」位於葵涌，提供約900個住宿位，戶型涵蓋單人套房及雙人套房共6款戶型，面積由約163至所260平方呎。單人套房設有1.3或1.5米定制床品，部分更設有半高床、獨立洗衣乾衣機、小沙發等。

單人房月租由9600起

至於雙人套房則設有雙人書桌的學習空間，以及兩張1.1米定制床品等。租金方面，單人房間月租由9,600元起，雙人房間月租則由每位6,500元起。

華潤隆地代表景鑫 （左）、 iRENT創辦人許沛文（右）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。

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