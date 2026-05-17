投資移民用家鍾情私人花園泳池　斥6000萬購匡湖居相連大屋｜多圖

近月整體樓市回升，老牌豪宅屋苑錄得大額成交個案。西貢匡湖居一幢相連大屋新近以約6,000萬元沽出，成交價較市價低約2成，但原業主於早年買入最終仍賺約1,520萬元或25%離場。



美聯物業九龍豪宅及西貢清水灣高級區域營業董事張詠思表示，上述成交的單位分別為西貢匡湖居第二期D段兩間相連屋，實用面積合共約3,886平方呎，合共8房間隔，座向東南，外望內海。

原業主以合共約7,680萬元放盤，買賣雙方議價後，業主減價1,680萬元，最終以約6,000萬元成交，成交呎價約15,440元，成交價較市價低約2成。

新買家為投資移民 鍾情附設大型花園及私人泳池

是次新買家為投資移民，來港享受退休生活，心儀單位空間寬敞實用，環境清幽，而且附設大型花園及私人泳池，設施齊備。

早年買入價合共4480萬

翻查成交資料，原業主分別於2008年4月以約2,380萬元，及2009年7月以約2,100萬元購入該兩間相連屋，是次沽貨賺約1,520萬元或25%離場。

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