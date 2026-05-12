恒地壹沐兩期累沽548伙、套35.7億 第二期明次輪先到先得賣50伙
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，將於明日（13日）展開次輪銷售，以先到先得方式開賣50伙。發展商預告，不排除次輪銷售後隨即加價加推。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐HIGHWOOD第二期首輪銷售即日沽清150伙，吸金10.8億元，當中本地及內地買家各佔一半。以地區分布方面，九龍區佔約6成，另港島區及新界區合共佔4成。如連同項目第一期計，兩期暫累沽548伙，吸金35.7億元。
項目住客會所CLUB HIGHWOOD，會所連園林佔地約28,500平方呎。其中室外部份設8,500平方呎立體沉浸式生態園林，另亦有配備共享藍牙黑膠唱盤及高級音響的「原音迴廊」、多功能私人影院「派對影館」、工藝手作空間、以及鋼琴專室等。
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