何崇本家族4.1億沽旺角弼街全幢商廈 電子煙龍頭企業入市
撰文：蔡偉南
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由老牌望族何崇本家族持有的旺角弼街8號九龍企業大廈，近月以4.1億元沽出，承接新買家為電子煙龍頭企業愛奇迹。
旺角弼街8號九龍企業大廈地盤面積約9,800平方呎，原屬傳統工廈，地契用途屬工業或商業，大廈樓高12層，業主早年進行大翻新，包括外牆、大堂等，其後於2020年完成工程，物業地下至4樓為商場，5至12樓為辦公室。
資料顯示，該全幢商廈於4月中以4.1億元沽出，以項目面積約105,263平方呎計算，成交呎價近3,900元。
新買家為HGV FUTURE (HK) LIMITED，其公司董事包括王麗雲（WANG, LI YUN）及張升偉（ZHANG, SHENG WEI）。其中張升偉為電子煙龍頭企業、愛奇迹（深圳）技術有限公司董事長，而王麗雲則為該公司的副總經理。愛奇迹成立於2007年，目前為全球領先的電子霧化（電子煙）品牌商與運營商，主要提供一次性電子煙產品，相關品牌包括ELFBAR 和 LOST MARY。
至於旺角弼街8號九龍企業大廈的原業主為九龍企業何崇本家族，該家族同時持有同地段工廈，涉及弼街18號工廈，樓高5層，全幢面積僅約12,938平方呎。
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