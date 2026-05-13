恆生COO袋六球換樓！1505萬沽西半山樂信臺三房　中層賣貴過高層

恒生銀行營運總監（COO）趙蕙雯繼去年購入跑馬地豪宅，新近以1,505萬元沽出名下西半山樂信臺的三房自住單位，呎價約18,512元。她持貨約29年間一直作自住之用，現沽貨帳賺605萬元或約67.2%。



市場消息指，上述成交單位為樂信臺1座中層C室，實用面積為813平方呎，屬三房間隔。據悉，該單位由恒生銀行營運總監趙蕙雯所持有，原開價1,550萬元放盤，最新減至1,505萬元沽出，呎價18,512元。

較同類單位賣貴約7.5%

參考該屋苑同類單位成交，涉及同座高層C室，面積間隔相同，本月初以1,400萬元成交，呎價約17,220元。換言之，上述成交的最新成交價較同類單位賣貴105萬元或約7.5%。

上述成交單位為樂信臺1座中層C室，實用面積為813平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

料屬換樓性質 29年間樓價升值近七成

資料顯示，趙蕙雯早於1997年5月斥900萬元購入單位自住，她持貨約29年，現沽貨帳賺605萬元，樓價升值約67.2%。另外，趙蕙雯於去年斥4,000萬元買入跑馬地比華利山，涉及一伙高層四房豪宅，呎價逾2.4萬元。事隔不足一年，趙蕙雯沽出上述自住單位，料是次沽貨為換樓性質。

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