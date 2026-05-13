佐敦永盛大廈基座逾一萬呎商舖放售　連租約意向價1.1億

民生區舖位有新放售。第一太平戴維斯獲委任作代理，放售九龍佐敦道30至30A號及上海街89、93號永盛大厦地下至三樓，總建築面積約11,272平方呎，以現狀連同現有租約出售，意向價為1.1億元。



是次放售物業涵蓋永盛大厦地下商舖及一樓至三樓商業樓面，每層建築面積約2,818平方呎，現時全數租出。據悉，業主為該廈發展商，持有舖位多年作收租，首度進行放售。另外，物業位處佐敦道與上海街交界一帶，周邊商業及民生配套成熟。由物業步行前往佐敦港鐵站及柯士甸港鐵站約3至6分鐘。

連租約放售 意向價為1.1億

第一太平戴維斯投資部資深助理董事馮偉全表示，是次出售項目的意向價為1.1億元，呎價非常優惠。現時出售物業部分100%租出，租務表現穩健，可為買家帶來即時高回報。

是次放售物業涵蓋永盛大厦地下商舖及一樓至三樓商業樓面，每層建築面積約2,818平方呎，現時全數租出。（第一太平提供）

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