九龍塘雅息士道22號屋地招標、索價2.8億　半世紀前買入價52萬

近月樓市有所好轉，有業主趁機推出放售市區傳統豪宅屋地。九龍塘雅息士道22號佔地逾一萬呎的屋地，新近推出招標，意向價2.8億元。



第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，上述放售物業為九龍塘雅息士道22號，現狀實用面積約5,484平方呎，地盤總面積約10,622平方呎，將以現狀交吉公開招標，截止日期為7月9日，意向價約2.8億元，以現有樓面計，折合實呎約5.1萬元。

據悉，業主早於1974年購入上述屋地，當年買入價52萬元，即最新叫價2.8億元，較52年前買入價高出537倍。

物業現為一幢兩層高連英倫式裝修大宅，空間感十足，屋外設有寬敞空間，可停泊約6輛車，並配置日式庭園與魚池。據了解，上述大宅曾於2012年放售，當年意向價約3億元。

九龍塘雅息士道22號。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。