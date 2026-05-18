長實招標深水埗愛海頌基座商場　涉38個舖及19停車位　6月中截標

長實（1113）與市建局合作位於深水埗海壇街項目愛海頌，以公開招標放售一籃子商舖、非工業停車位，及非工業電單車停車位，截標日期為2026年6月17日中午12時。



招標38個舖位及19停車位

是次招標物業涉及38個商舖、設13個非工業停車位及6個非工業電單車停車位。當中38個商舖分佈於愛海頌第2、3及5座的地下及1樓，建築面積介乎321至5,825平方呎。

發展商表示，愛海頌住宅部分共設4座，提供876個住宅單位，已於早年入伙，戶型為兩至三房單位，其住戶大多為家庭客，可為基座商舖提供穩定的區內消費需求。

翻查資料，愛海頌最早於2019年10月推出開盤，首批180伙折實平均呎價18,688元。該盤於2023年3月中全數沽清876伙。

十年前長實拆售元朗新盤世宙一籃子商舖

值得留意，長實近年甚少放售旗下舖位物業，上一宗較為大型商舖放售已追溯至2016年9月份，當時長實拆售元朗新盤世宙一籃子商舖，共涉37個舖位，平均意向呎價介乎2.2萬元至3.7萬元，總價逾17.55億元。

長實（1113）與市建局合作位於深水埗海壇街項目愛海頌。 （蔡偉南攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。