帳蝕逾38%實質有賺！灣仔兩千呎萬寧舖4390萬沽　業主靠收租補數

隨著本港零售及金融市場逐步回穩，核心區舖位交投轉趨活躍。灣仔軒尼詩道面積2,000平方呎的地舖，最新以約4,390萬元成交，屬市價水平。該舖現由連鎖零售品牌萬寧承租多年，新買家料享約4.1厘租金回報。而原業主於18年前買入，現時貶值約2,720萬元或約38.3%。



美聯旺舖營業董事陸澤森表示，上述成交物業為灣仔軒尼詩道269至273號A及B號舖，物業面積約2,000平方呎，是單邊轉角舖位。該物業曾開價6,000萬元放售，最新減價至約4,380萬元易手，屬市價水平。該舖現由連鎖零售品牌萬寧承租多年，租金收入穩定，以成交價計算，租金回報率約4.1厘。

灣仔軒尼詩道269至273號A及B號舖。

沽貨非全因資金壓力 業主趁勢重組投資組合

陸澤森續指，核心區舖位空置率連續出現回落，舖市正處於調整後期，是次成交反映市場已逐步回歸理性水平，亦顯示核心區優質資產仍具承接力。他強調，現時部分業主選擇沽售物業的主要原因，往往並非單一因為資金壓力，而是看準舖市整固期接近尾聲，趁機重整投資組合，釋放資金，轉投具更高增長潛力的資產，以提升整體回報。

持貨約18年 物業貶值約38.3%

另外原業主於2008年以約7,100萬元購入，持貨約18年，物業貶值2,720萬元或約38.3%。但有代理透露，由於該舖位於持貨期間一直收取可觀租金，整體計算實際為輕微獲利。

灣仔軒尼詩道269至273號A及B號舖。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。