長實名日‧九肚山提價賣貨尾　6伙海景四房戶加最少3%　下月中生效

長實（1113）旗下沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」，將於6月16日起上調6伙中低層優質四房海景單位售價，加幅最少3%。發展商另透露，項目自開售以來累售237伙，套現逾37億元，現僅餘29伙單位可供發售。



是次6伙單位包括第1座8樓、15樓、16樓及17樓A室，以及第2座15樓及16樓A室，實用面積均為1,213平方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間間隔，全數均為東南座向單位，外望吐露港海景及馬場景。

因應市況上調價格 尚餘29伙待售

長江實業營業經理詹勳榮表示，項目近期接連錄得成交，集團決定因應市況上調價格。他指出，現時項目四房單位屬於罕有海景供應，售價極具競爭力，呎價低於區內平均水平。現時絕對是加價前最後的入市時機。

項目自開售以來累售237伙，套現逾37億元，現僅餘29伙單位可供發售。

沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」。（資料圖片）

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