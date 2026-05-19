東半山白璧高層豪宅1.31億沽　原業主持貨26年大賺超過1億

樓市回暖，有豪宅業主趁機沽貨離場大賺一筆。早年擔任Yahoo!亞洲區董事總經理的周勝南（SAVIO），新近以1.31億元沽出東半山司徙拔道51號白璧高層豪宅，持貨26年帳面勁賺約3.67倍或1.03億元。



上述成交個案為東半山司徙拔道51號白璧10樓A室，實用面積2,377平方呎，在5月份以1.31億元沽出，成交呎價約55,112元。

該單位原業主為周勝南（SAVIO），於2000年2月份以2,800萬元買入上述豪宅，當時呎價僅約11,780元。據悉，他早年曾擔任Yahoo!亞洲區董事總經理由周勝南出任，負責管理Yahoo!在大中華地區及東南亞區的業務，他亦曾擔任北亞策略控股（8080）行政總裁（CEO）、副主席等要職。

單位早年多次「摸貨」短炒 曾經不足3周升值近兩成

值得留意，該單位在1997年樓市高峰期曾經多次轉售，個別交易更涉及「摸貨」。該單位在1994年以2,650萬元易手，其後在1997年6月6日以3,750萬元沽出，由於當時樓市交投活躍「炒味濃」，該單位竟在同月25日極速短炒至4,460萬元，即不足三周，單位帳面升值約19%或710萬元。

周勝南早年平4成執蝕讓貨

其後在同年10月份，該單位又再以4,668萬元沽出，持貨約3個多月又再升值4.7%或208萬元。不過直至2000年，該單位大幅貶值至2,800萬元，由周勝南（SAVIO）以低於上手買入價四成承接。

東半山司徙拔道51號白璧。

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