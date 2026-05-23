馬鞍山薈朗一房416萬沽　較一年半前同類回升17%　上手十年賺32萬

二手市場回暖，馬鞍山薈朗有一房戶新近以416萬元沽出，呎價14,700元，造價較同類單位一年半前回升約17%，上手業主持貨10年轉手，帳面獲利32萬元。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈朗1座中層A6室，實用面積283平方呎，屬一房間隔，原業主新近以約430萬元叫價放盤，經議價後以416萬元沽出，呎價14,700元。至於，新買家為上車客，因見單位間隔合用，居住環境舒適，即決定入市單位自用。

馬鞍山薈朗。

造價較同類單位一年半前回升約17%

參考同類成交單位屬同座A6室，實用面積相同，在2024年11月初以355萬元沽出，反映今次成交單位較一年半前回升約17%。

10年轉手帳賺32萬

據悉，原業主於2016年以384萬元購入單位，持貨至今約10年，是次轉手帳面獲利32萬元，單位期內升值約8.3%。

馬鞍山薈朗。

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