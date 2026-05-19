大角咀工廈「Walnut 9」158萬腰斬價沽　稅務學會利家樂執平貨

市場再錄名人入市。香港稅務學會副會長利家樂，新近以聯名方式擲158萬元買入大角咀工廈「Walnut 9」一伙347呎工廈單位。上手業主持貨至今8年，轉手帳面腰斬逾53%。



新買家為香港稅務學會副會長

資料指，是次成交為合桃街9號大角咀工廈「Walnut 9」低層3A室，建築面積347平方呎，新近以158萬元沽出，呎價4,553元。至於，新買家以聯名方式入市，分別為利家樂（LI KAR LOK BRUCE ）及賴少娟 （LAI SIU KUEN ），其中利家樂與香港稅務學會副會長、香港理工大學（理大）公司管治碩士（MCG）課程總監及經理同名，料為同一人。

香港稅務學會副會長利家樂。

較兩年半前同類低層賣平24%

參考同類成交單位屬低層3A室，實用面積相同，在2023年11月初以208萬元沽出，反映今次低層成交單位較兩年半前賣平約50萬元或24%。

據知，原業主2018年以339.4萬元購入，持貨至今約8年，是次轉手帳面蝕讓181.4萬元，單位期內貶值53%。

合桃街9號大角咀工廈「Walnut 9」。（中原工商舖圖片）

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