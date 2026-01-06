「收租王」永倫2533萬沽中環美國銀行中心單位 大蝕讓51%
撰文：蔡偉南
「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業。據代理消息，永倫最新以2,533萬元沽出中環美國銀行中心一個低層單位，較2017年買入價帳面蝕讓51%。
上述成交個案為中環美國銀行中心10樓07室，面積約1,500平方呎，成交價2,533萬元，呎價約16,888元。是次成交呎價屬該廈近16年新低。
2017年買入價5202萬
該單位原業主為永倫集團，於2017年以5,202萬元購入上述美國銀行中心單位，現持貨9年沽出，帳面蝕讓2,669萬元離場，幅度高達51%。
美銀頂層特色戶、鳳凰樓呎價均不足2萬
近月永倫頻頻沽售港島甲廈物業，如在去年12月以約2.47億元沽出美國銀行中心鳳凰樓層全層寫字樓，呎價僅約17,800元；同月又以約2億元售出金鐘美國銀行中心頂層連平台特色戶，該頂層成交呎價僅約1.9萬元。值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元。
力寶中心舖位市傳蝕6成沽出
此外，今年一月初，永倫市傳以約3億元沽出金鐘力寶中心舖位物業，較8年前買入價7.29億元，帳面貶值約4.3億元或6成。
