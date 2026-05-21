520撻大訂！太子道西233號三房買家棄購　料輸近三球訂金離場

新地（0016）及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，錄一宗撻訂個案，涉及一伙樓價1,943萬元的三房戶，買家在5月20日棄購，料輸逾291萬元訂金。



據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為8樓E室，實用面積884平方呎，屬三房間隔，於2025年8月份以1,943萬元以招標形式沽出，呎價21,980元，當時買家採360天現金付款計劃。即買家需要先在240日內支付合共樓價15%，及後在360日內支付餘下的85%。

不過，該買家在5月20日被取消交易，料單位終遭發展商殺訂樓價15%，料合共涉及291.45萬元。

新地（0016）及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號。

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