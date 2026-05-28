紅磡寶怡大廈商舖5000萬放售　折讓四成　代理：去貨意願極強烈

商舖市場尚未完全復甦，有業主心淡劈價沽貨離場。美聯旺舖獲業主委託，出售紅磡寶怡大廈全層商舖，業主當年購入成本近8,200萬元，現大劈至約5,000萬元放售，較購入成本低逾3,200萬元，折讓幅度近四成。



美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，上述涉及物業為紅磡馬頭圍道47至49號寶怡大廈全層商舖，總面積約9,314平方呎，設有獨立24小時入口。業主當年購入成本連雙倍釐印接近8,200萬元，現決定大幅割愛，叫價下調至約5,000萬元，比購入成本低逾3,200港元，折讓近四成，去貨意願極之強烈。

全層一半樓面租出 月租約7.5萬

伍賢明補充，目前全層約一半樓面已成功租出，租客為來自日本的人氣健身品牌「ChocoZAP」，月租約為7.55萬元。餘下空間可交吉出售，買家既可即時收租，亦可靈活自用或另行招租。

上述涉及物業為紅磡馬頭圍道47至49號寶怡大廈全層商舖，總面積約9,314平方呎。

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