浸會醫院九龍塘兩單位1700萬沽 長情持貨31年帳賺89%
撰文：蔡偉南
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本地住宅樓價回暖。香港浸信會醫院（浸會醫院）近期頻頻沽貨，最新以1,700萬元沽出九龍塘百樂園兩伙，持貨近31年帳面升值近九成。
成交個案為九龍塘廣播道百樂園A座中層1室及同層2室，實用面積775及760平方呎，合共1,535平方呎，在5月中連兩車位以共1,700萬元沽出，成交呎價11,075元。
1995年買入價900萬
上述單位及車位由浸會醫院於1995年6月初以900萬元買入，最終持貨近31年帳面升值800萬元或88.9%。
事實上，浸會醫院近期不時有沽售住宅物業，如在今年1月份以1,020萬元沽出九龍塘廣播道雅華閣一伙三房單位，持貨18年，帳面升值約46%。而在2025年8月及10月份，先後沽出兩伙廣播道百樂園單位，合共套現1,838萬元，帳面獲利1,025萬元。
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