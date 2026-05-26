音樂人黃丹儀何文田舊樓　簽十年長約收租462萬　租客擬改簡樸房

近年政府正式推展「簡樸房」規管制度，有名人業主將名下住宅出租，讓租客改造為簡樸房。本港著名音樂人黃丹儀最新以月租為3.7萬元，租出旗下何文田街一個1,500平方呎舊樓單位予物業管理公司，並設附加條款，容許新租客改動間隔或分租及轉租等，租約長達十年，料她共可收取約462萬元租金。



資料顯示，涉及物業為何文田街31號，樓高4層，於1955年落成，樓齡已超過70年，而相關單位實用面積約1,496平方呎。

簽訂罕有十年長約 業主料期內吸金462萬

據悉，黃丹儀今年3月與租客「睿豐房產物業管理有限公司」」簽訂了一份長達10年的租約，並於本月中正式起租，租期將直至2036年5月中。該份長約的租金會分階段調整，首5年月租為3.7萬元，呎租約25元；隨後5年的月租則會遞增至4萬元，呎租約27元。

而黃丹儀早於2010年斥1,060萬元購入上址，她首階段料享約4.2厘租金回報。而放眼整份十年長約，除去首兩個月免租期，料合共收取約462萬元租金。

何文田街31號，樓高4層，於1955年落成，樓齡已超過70年。（網上圖片）

准改動間隔兼有權分租 料租客改建作「簡樸房」

值得留意到是，黃丹儀與新租戶簽下的租約，存在數條條款，內容包括「業主同意租客對該單位做間隔改動裝修（不影響結構牆身）」、「業主同意租客有權轉租或分租」，「當租約期滿時由業主決定租客需把簡樸房裝修清拆或保留」。上述條款可見，該新租客有意將單位改裝為「簡樸房」後作轉租或分租。

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