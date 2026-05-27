置業意向調查：5成受訪者料今年樓價上升　近6成有意一年內入市

樓市回暖，市民置業意欲上升。香港置業公布最新置業意向調查，結果顯示超過五成受訪者預期今年樓價將會上升，市場信心創下逾十年新高；同時近六成受訪者有意在未來12個月內入市，比例達6個季度最高。



美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，在剛需強勁、供應紓緩、租金破頂、人才湧入及獲利比率回升五大因素支持下，樓市已正式啟動「正循環」，進入「價量齊升」的復甦軌道，預期全年住宅樓價將錄得10%至15%的升幅，預測全年住宅物業成交量可達7.2萬宗，按年升約6%，創5年新高。當中，新盤成交達2.2萬宗創一手條例後新高，二手有望突破5萬宗水平。



市民對本港樓市信心升至逾十年最高水平

香港置業本月以問卷方式進行調查，成功收回359份有效問卷。調查發現，有約50.7%的受訪者訪者看好未來12個月樓價上升，比例不但較上季約43.9%增加約6.8個百分點，更創下自2016年第二季有紀錄以來新高，另有約34%市民預期樓價平穩，只有約15.3%看跌。調查反映普遍市民睇好後市，對本港樓市的信心已升至逾十年最高水平。

有約50.7%的受訪者看好今年樓市。（香港置業最新置業意向調查）

57.1%受訪者有意在未來12個月內置業

香港置業研究部董事王品弟表示，樓市交投旺，樓價愈升愈有，帶動市民的入市訴求。調查顯示，約57.1%受訪者表示有意在未來12個月內置業，較上季回升約8.6個百分點，創6季新高，為下半年樓市注入更多動力。

有約57.1%的受訪者表示有意在未來 12 個月內置業。（香港置業最新置業意向調查）

換樓客比例連續3季佔比最高

市民入市意欲上升，當中以換樓客的入市態度最積極。調查結果顯示，受訪者購買物業的主要原因為換樓，佔比達37.3%，並已經連續3季超越上車及投資用途；另外有約36.2%受訪者購買物業的主要原因是上車用途，可見市場以用家主導。

逾半受訪者「貪新」 新晉屋苑流通率2.4% 高於傳統屋苑

在置業選擇方面，樓齡10年以下的新晉屋苑連續21季成為首選，獲超過半數（50.7%）受訪者青睞。此類物業新簇、節省維修開支，且流通率顯著較高。2026年首五個月(截至5月22日)數據顯示，新晉屋苑平均流通率達2.4%，比起傳統十大屋苑1.2%更高，意味著轉手能力強、靈活性高。加上多坐落於新發展區，受惠基建升級，具中長期升值潛力，成功吸引年輕客群及投資者，有助新晉屋苑逐步確立市場主流地位。

約50.7%受訪者傾向選購樓齡10年以下的新晉屋苑。（香港置業最新置業意向調查）

樓價「V型反彈」 低位至今累升15%

馬泰陽表示，今年樓價升勢持續，集團樓價指數最新報145.77點，本年迄今樓價累升8.21%，續創逾2年半新高，比起去年低位已累積反彈累升15.43%，呈現「V型反彈」的勢頭。隨着「習特會」後中美經貿關係預期趨穩，加上美伊戰爭漸趨緩和，在多項利好因素推動下，料市場對後市更有信心。樓市基礎穩健，價量有望穩步上揚。

美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽（右）。

新盤成交不足5個月破萬宗

一手市場方面，今年首5個月(截至5月24日)一手成交量已突破萬宗，錄10,428宗，較2025年首5個月上升約34%，更超越2019年高峰期的9,913宗，創一手條例後新高。二手市場同樣迎來強勁反彈。今年首五個月，二手住宅成交量料錄25,200宗，較去年同期的18,291宗，按年升近38%，形成「一手帶動二手」的良性循環。

料逾千萬元新盤交投按年升逾1.5倍

他又指，有別於去年樓市的升勢，主要由細價樓帶動，今年大碼物業出現「追落後」的情況，成交升幅凌厲。這個趨勢於新盤之上尤其顯著，今年首5個月逾千萬元一手成交估計共錄2,970宗，較去年首五個月升逾1.5倍，遠高於一千萬元或以下成交估計按年約17%升幅；值得留意，本月(截至26日)逾3,000萬元一手成交量已錄137宗，創逾1年半(19個月)新高。

今年頭五個月逾千萬元二手成交量料錄得3,700宗，較去年首五個月升近8成，亦明顯高於一千萬元或以下按年逾3成的升幅。大碼物業成交升幅「跑贏」細價樓，除了反映樓價的回升之外，亦見證「換樓鏈」啟動，資金流動方向相當全面，導致不同價位的版塊流輪帶動大市。

美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽。

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