馬鞍山迎海．駿岸高層兩房815萬沽　上手持貨十年帳蝕2%

雖然近期樓市略為回暖，不過新界區大型屋苑依然出現輕微蝕讓。馬鞍山大型屋苑迎海一伙兩房戶以815萬元沽出，原業主持貨約10年，帳面輕微貶值約1.9%。



中原地產馬鞍山分行資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市交投氣氣持續向好，馬鞍山區5月共錄約143宗二手成交，與上月相若，其中迎海佔21宗。

最新成交個案為4期迎海．駿岸7座高層E室，實用面積496平方呎，2房連儲物房間隔，開價約838萬元，議價後以815萬元易手，成交呎價16,431元。

2016年買入價831萬

中原胡耀祖指，新買家為換樓客，見單位間隔合用，居住環境舒適，高層開揚，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2016年以831萬元購入單位，持貨約10年，是次轉手賬面蝕16萬元離場，單位期內貶值約1.9%。

馬鞍山大型屋苑迎海。

馬鞍山大型屋苑迎海。

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