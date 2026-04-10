迎海．星灣頂層複式戶4400萬沽　八年貶值47%　實蝕近4300萬

雖然近月樓市回暖，不過高峰期入市的個案，目前依然需要大幅蝕讓。馬鞍山迎海2期迎海．星灣一伙頂層複式戶，新近以4,400萬元沽出，較2018年買入價8,280萬元，大幅貶值約47%。



上述成交個案為馬鞍山迎海2期迎海．星灣第21座頂層複式B室，實用面積2,881平方呎，連1,005平方呎空中平台，其中平台更設有天際游泳池。該單位最新以4,400萬元沽出予一名姓林的買家，成交呎價約15,272元。

2018年買入價8280萬、呎價2.87萬

資料顯示，原業主姓郭，於2018年3月份買入單位，當時買入價8,280萬元，實用呎價28,740元。以最新成交價計算，該單位大幅貶值約3,880萬元或約47%。

計及買入時的稅款約352萬元，以及賣出時的佣金支出約44萬元，估計原業主實蝕金額高達4,276萬元。

馬鞍山迎海。

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