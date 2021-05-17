傳百萬租中環7000呎巨舖　American Eagle：對本地零售市場有信心

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-17 13:03

中環皇后大道中陸海通大廈基座一個逾7,000平方呎巨舖，獲服裝品牌American Eagle Outfitters, Inc.租用作旗艦店，今年6月開業。早前市傳月租接近100萬元，為本港過去十五個月最大宗的街舖租賃成交。

包括本港首家Aerie 下月開業

American Eagle首席商務官Andrew Mclean表示，是次在陸海通大廈的新租賃，顯示集團對本地零售市場的承諾和信心。他又指集團自2011年進駐香港以來，首次在核心商業區的黃金地段開設旗艦級街舖。

中環皇后大道中31號陸海通大廈，基座位置獲American Eagle租用。

參考American Eagle過去在港主要承租商場舖為主，店舖分布在銅鑼灣時代廣場、尖沙咀Mira Place、旺角MOKO 新世紀廣場、觀塘apm商場等大型商場，過去一直未有承租街舖。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強，上述中環皇后大道中31號陸海通大廈地下1號舖、1樓1號零售舖位及2樓3號零售舖位，面積7,158平方呎，由American Eagle Outfitters, Inc.租用作旗艦店，店內將同時包含兩個品牌，包括香港首家Aerie商店，以及American Eagle商店，今年6月開業。

早前有市場消息透露，上述舖位月租接近100萬元，呎租約140元。

詳細報道：美國時裝American Eagle近100萬租中環前GAP旗艦店 呎租大跌六成

此外，世邦魏理仕香港區域董事總經理郭富禮表示，香港是亞洲區內最具韌力的經濟體之一。隨著疫苗接種計劃的推出，加上對今年稍後恢復通關的預期，該行對零售市場的長期前景感到非常樂觀。

舊租戶GAP曾租用基座四層 月租550萬

陸海通大廈位於皇后大道中人流最旺位置，屬單邊，鄰近華人行、娛樂行等知名大廈，低層舖位外牆更可作大型廣告板。大廈的地庫、地下、1樓及2樓共四層樓面，原本由美國休閒服裝品牌GAP早於2010年承租作為旗艦店，合共面積約1.3萬平方呎，租約期長達十１年，首五年月租500萬元，隨後五年租金升至每月550萬元，即呎租約423元，即新呎租較舊水平低逾六成。