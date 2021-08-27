未補地價居屋放盤大半年再減120萬易手　代理：這類單位較易議價

近月一手市場供應增加，分薄二手客源，惟未補地價居屋獨有市場，交投未有大影響。不過，市場新錄一宗未補地價居屋成交，原業主放盤8個月，最終減價120萬元才售出單位。

上述單位為黃大仙居屋慈愛苑第2期F座愛聰閣中層7室，實用面積554平方呎，屬於三房間隔，享中央球場景。單位日前以480萬元（未補地價）成交，折合呎價8,664元，較屋苑平均呎價9,000元略低約300元。

富誠地產客戶主任黃偉祺透露，原業主因計劃換私樓保值，於2020年12月開始放盤，原叫價600萬元，放盤8個月後至近日終獲區內客人接洽，議價後減價120萬元（或20%）易手。原業主於1997年4月以126萬元購入單位，持有單位24年，是次轉手帳面獲利約354萬元，期間升值約2.8倍。

黃偉祺指出，上述單位可大幅減價主因為屋苑樓齡較大，超過政府規定樓齡20年之擔保年期，這類單位議價空間一般較大。他續指出，慈愛苑現有40多個未補價單位放盤， 平均呎價9,000元。