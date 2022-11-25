大埔半新樓連環爆蝕讓　雲滙兩房732萬沽　4年帳蝕116萬離場

二手市場疲弱， 大埔區半新樓爆連環蝕讓。 大埔白石角雲滙及鄰近港鐵站的天鑽，近日分別錄得蝕讓個案，帳面貶值10%至13.7%。

中原地產分區營業經理黃冠仁表示，上述白石角雲滙蝕讓個案為2期10座中層B5室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔，單位最初以770萬元叫價放盤，日前議價後以732萬元易手，呎價15,641元。新買家為一名年輕專才，見近期樓價回落，單位樓齡新，有大型會所，加上業主願提供較大議價空間，決定買入單位自用。

為換樓遷出市區 業主甘願蝕沽

據悉，原業主於2018年以約848萬元購入單位自住，持貨4年，是次沽出單位帳蝕讓約116萬元離場，單位期內貶值約13.7%。黃冠仁透露，業主今次蝕沽主要為換樓遷出市區，他認為現時市區樓亦有所調整，所以對今次蝕沽亦感「無所謂」。

大埔天鑽三房SSD「鬆綁」即以768萬沽

另外，大埔天鑽亦有業主趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」即沽。 中原地產高級區域董事歐偉基表示，成交單位為天鑽8座低層D室，實用面積630平方呎，屬三房間隔。原業主在今年8月中以800萬元叫價放盤，議價後以768萬元沽出，呎價約12,190元。換言之，單位放盤逾3個月，累減32萬元沽出。

新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為802萬元，即最新成交價較估價低4.2%。

據悉，原業主於2019年以約853萬元購入單位自用，持貨約3年，是次沽出帳面蝕讓約85萬元，單位期內貶值約10%。