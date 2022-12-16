葵涌商廈呎租跌穿20元　重返14年前水平　代理形容「接近工廈價」

寫字樓租金持續受壓，業主願意提供較大議價空間。鄰近港鐵葵芳站的葵涌新都會廣場，該廈一個已交吉超過一年的中層單位，新近以每月約2.9萬元租出，呎租19.8元，重返14年前水平。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，該宗租務為新都會廣場二期中層08室，面積約1,461平方呎，由一所物流公司以月租約2.9萬元承租，折合呎租約19.8元。該廈對上一宗呎租跌穿20元水平的個案已追溯至2008年8月，該個案為高層12室，面積約1,465平方呎。

交吉逾一年 「總算好過丟空」

他指，最新租出單位設有寫字樓裝修連傢俬，租客可即租即用；翻查記錄，該單位於2021年2月以意向呎租約25元招租，放租逾一年半後成功租出，新租金較叫價折讓逾兩成。周浩然又形容，單位過去一年多一直交吉，現時成功租出「總算好過丟空」，又指呎租水平跌穿20元，「好接近工廈價」。

葵涌新都會廣場。

觀塘甲廈呎租18元 較舊租挫三成

他續稱，甲廈呎租較高峰期時大幅回落，吸引個別企業租戶趁勢換位，提升公司形象，最新一宗成交為觀塘偉業街108號絲寶國際大廈中層戶，面積約1,279平方呎，剛以每月約2.3萬元租出，租期為3年，平均呎租約18元，新租客為貿易公司，向來承租同區物業。周氏稱，該單位原由旅行社以每月約31,975元租用，呎租約25元，故新租金較其折讓下跌近三成。

周氏分析，聖誕及農曆新年向來為寫字樓租務淡季，寫字樓需求放緩令租客可趁勢「鋤價」。因此，近期寫字樓租金較之前市價下調約5至15%。而隨著政府宣佈調整一系列防疫措施，包括撤銷強制掃描安心出行及「黃碼」安排等，經濟及社會復常步伐可望加快，市場亦憧憬兩地有條件通關，配合施政報告所提出的方針，相信屆時將會吸引大批內地及海外企業來港，帶動寫字樓需求回升，租務交投會見好轉。