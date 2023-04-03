十大屋苑周末僅錄10宗成交　三屋苑「捧蛋」

據中原統計，十大屋苑過去周末（4月1日、2日）錄得10宗成交，重上雙位數水平，較上周末增加4宗或66.7%。不過仍有3屋苑錄「零成交」，包括藍田麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城均「捧蛋」。



按地區劃分，港島區方面，太古城周末錄兩宗成交，較上周末「零成交」回升，其中一宗為太古城景天閣中層G室成交，實用面積589平方呎，兩房間隔，望池園景，原先開價1,150萬元，累減50萬元，獲用家以1,100萬元承接，呎價18,676元。原業主於1998年底以370萬元購入，持貨逾二十四年，帳面獲利730萬元，升值近兩倍。

沙田第一城、嘉湖山莊僅錄一宗成交

九龍區方面，美孚新邨過去周末錄得兩宗成交，平均呎價亦上揚約1.9%至12,228元，成交包括6期蘭秀道27號中層D室，實用面積717平方呎，成交價870萬元，呎價12,134元；另5期蘭秀道中層A室，實用面積672平方呎，成交價828萬元，呎價12,321元。

陳永傑料息口見頂、本月二手樓市轉旺

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，歐美銀行危機已淡化，近日股市回升，香港亦沒有跟隨美國加息，料息口見頂，市場氣氛好轉，近期多個新盤熱賣，本周末一手市場錄得近300宗成交，反映買家信心恢復，二手交投亦受帶動，相信本月樓市會比上月更旺。