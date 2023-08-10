歷來新盤收票王　油塘親海駅II六天收逾3萬票　超額近47倍

已鐵定成為今年新盤票王的長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，將於周六（12日）展開首輪銷售，盡推首4張價單全數626伙，折實平均呎價14,868元。親海駅II 今日（10日）晚上8時截票。



據市場消息指，截至今日下午4時半，親海駅II 過去六天暫收逾3萬票，成本港歷來新盤收票王，超越大圍柏傲莊III及青衣灝景灣，以首輪盡推626伙計，超購約46.9倍。以每張入票5萬元計算，凍資金額高達逾15億元。



青衣灝景灣收票3萬紀錄長達26年

翻查過往新盤收票情況，於1997年推出的青衣灝景灣，當年收票高達3萬票，其收票紀錄維持足足26年。而近年亦有兩個樓盤收票接近3萬票水平，包括大圍站上蓋新盤柏傲莊III，以及火炭站旁的星凱．堤岸，分別收票逾2.7萬票。

周六首輪發售626伙 折實均價1.48萬

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。該批單位市值46.7億元。

首輪銷售將設A、Ｂ兩組，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買4伙單位。買家若購買任何兩伙單位或購買一伙三房單位或一間開放式單位，將會進入A組。

連環推出4張價單共626伙 佔全盤單位95%

親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。

而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。合計4張價單，合共推出626伙。親海駅II 全盤提供658伙，即周六首輪銷售已推出多達95%單位。