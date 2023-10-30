施政報告後首周末新盤錄35宗　按周升1.1倍　晉環沽11伙吸金1億

樓市減辣措施推出後首周末，市場氣氛回暖，帶動新盤交投量。過去周末（28日、29日）兩日共錄得約35宗一手成交，較上周的16宗上升1.1倍。當中由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環單日沽出11伙，套現1億元。



晉環減價推售 單日沽11伙

由路勁夥平保等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，於周日（29日）重啟銷售，提供50個單位，價格上比過往折讓最多三成。最終即日沽出11伙單位，吸金逾1億元。

上述售出單位包括8伙開放式戶及3伙兩房戶，實用面積介乎294至612平方呎，成交價638.5萬元至1,823.6萬元，成交呎價由21,718元至29,797元。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

凱柏峰III兩日沽4伙

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III連續2日錄得成交，合共沽4伙，套現3,428萬元。當中最高售價單位為3A座21樓B室，實用面積719平方呎，成交價1,283.1萬元，折合呎價17,845元。

長沙灣睿峰沽3伙套現四千萬

由鼎珮持有的長沙灣現樓項目睿峰兩日沽出3伙，套現4,001.8萬元。當中最高售價單位為東翼27樓D室，實用面積499平方呎，2房間隔，呎價31,641元。項目自2月初重啟銷售步伐後累售113伙，套現金額近13億元；整個項目現累售302伙，套現近30億元。