會德豐梁志堅：政府知樓市、撤辣情況 「經濟唔掂、地產冇得做」

市場憧憬下周財政預算案推出減辣或撤辣措施，會德豐地產主席梁志堅表示，近日與財爺陳茂波會面，已經講清楚最新情況，相信政府了解市況 ，又指目前不是撤辣問題，而是整體經濟問題，直言「經濟唔掂，地產都冇得做」。



問及若預算案滿足不了市場期望推出減辣或撤辣措施，梁志堅則指出，上次施政報告只是減少了部份辣招，認為政府不可以再讓市道回落，又指不少市民已買樓、供緊樓，部份供滿樓的市民，又會為子女抵押層樓借錢，因此不少市民也有向銀行貸款。又指目前香港有約200萬個私樓業主，直言「再跌都唔知點算，銀行會落雨收摭」，再重申經濟不好，地產行業會冇人搞。

對於樓價走勢，梁志堅認為，下半年息口大機會回落，又目前部份銀行息口已經開始下調。

近年住宅潛在供應量創新高，發展商投地有所減少，梁志堅表示，政府賣地「有地一定要拎出嚟賣」，不過地皮估價與實際價錢有出入，令近年多幅地皮流標。他坦言，不是發展商夾埋，每間發展商都是各自計數，只是畀唔到價導致流標。他又憂慮，中小型發展商都希望買地，若政府不賣地，未來公共財政點計數，有吸引力的地皮又未推出。