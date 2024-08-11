頻做美甲竟感染HPV？武漢女手指粗糙長｢菜花｣　醫生：病毒疣徵狀

頻繁美甲竟會感染HPV？據內媒報道，武漢吳女士經常去做不同風格的美甲，但近日突然覺得指甲縫中長出透明小泡，到醫院就診後竟被醫生確診是HPV感染。



據報道，吳女士前往武漢市第一醫院皮膚科就診，經過醫生檢查，發現這些小包實際上是病毒疣的徵狀，且由人乳頭瘤病毒（HPV）感染引起。

武漢市第一醫院皮膚科主治醫師肖婧表示，吳女士感染的病毒疣通過肉眼就能觀察到，「它表面有點粗糙，然後像菜花一樣的一些結構，就可以判斷為病毒疣了。病毒疣多半都是HPV感染引起的。」

吳女士正在做HPV治療。（影片截圖）

在了解到吳女士酷愛美甲的生活習慣後，醫生判斷這就是吳女士感染HPV病毒的誘因。肖婧表示，「美甲的時候通常美甲師都會通過器械對皮膚進行一些機械性的操作，比如剪小皮、剪指甲、去死皮……其實這些把保護皮膚的角質層給去掉了，這個時候就會引起不同程度的表皮損傷，很容易引起病毒的定殖。」

值得慶幸的是吳女士感染的HPV病毒與能引發宮頸癌的HPV病毒有所不同。肖婧介紹，「吳女士感染後確診的這種病毒疣，只是在皮膚上會引起一個皮膚性的自身傳染，它多半不會傳染給其他人，而且通過大多數的治療都可以達到臨床痊愈。」

儘管如此，醫生還是提醒愛美女士，市場上的美甲店水平參差不齊，很多美甲工具難以做到「一人一換」且缺乏嚴格消毒。因此，在選擇美甲店時，要特別留心美甲產品是否為正規產品，並選擇衛生狀況較好的美甲店。「盡量避免做這種侵犯性的美容操作。如果不可避免要做這些美容項目，一定要選擇合規、消毒規範的機構進行操作。」