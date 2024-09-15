陝西男舉報爛蘋果疑入廠榨汁遭恐嚇　咸陽警方：2名恐嚇者被行拘

據此前報道，陜西省禮泉縣工業園區一街道上停泊多輛運送蘋果的貨車，但車上的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液，猜測這些蘋果都會運往廠房製成果汁。

事件曝光後，舉報人王先生接連收到電話恐嚇和惡意謾罵。9月14日，禮泉公安官方人士回應稱，恐嚇王先生的兩人已被行政拘留。



《極目新聞》報道，舉報後的10多天內，王先生每天接到近50個陌生來電，對方恐嚇、謾罵，並稱因為他拍攝的舉報影片，導致有人損失幾萬元。有恐嚇者質問他為何要在禮泉縣拍爛蘋果的影片，並揚言「把你的腿打斷」。

王先生收到的陌生來電。（極目新聞）

9月14日，王先生稱，他因舉報一事失去工作，被迫離開咸陽，目前工資還未結完，生活還未回歸正軌。他提到，幾天前咸陽禮泉公安工作人員告知，兩名恐嚇者已找到，並受到相應處罰。

禮泉公安相關部門一位官方人士確認，恐嚇王先生的兩人已找到，為咸陽本地人，其中有人是果農，他們分別被行政拘留5天及7天。

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

涉事公司禮泉安德利果蔬汁有限公司已停產配合調查，並抽樣送檢。涉事公司及禮泉縣相關部門均表示，抽檢結果合格，但禮泉縣相關部門以報告中部分內容涉及商業機密，未有公開抽檢及調查情況的相關資料、信息。