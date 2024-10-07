高速驚現圖釘多車輪胎遭扎成｢刺蝟｣　官方稱貨車無意掉落

內媒《大風新聞》報道，有網民拍片指，多輛私家車輪胎在滬渝高速公路上遭扎滿圖釘。10月7日上午，當地表示，圖釘是貨車無意掉落，非人為因素。目前掉落的圖釘已被清理乾淨，警方正在尋找肇事車輛。



高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（大風新聞）

高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（大風新聞）

《大風新聞》報道，據一位網友介紹，10月6日晚7時30分許，在忠州服務區，他發現很多車主正向交警反映車胎被圖釘扎的事情。他看了一下自己的輪胎，發現也扎了兩個圖釘。

當晚，交警對被扎的約二三十輛車做了登記，協商善後事宜。若只是被扎了幾個圖釘的車主，自己拔掉圖釘就走了。扎得比較多的車主，只能在服務區住下聯繫修車。

高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（影片截圖）

高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（影片截圖）

官方：圖釘已清理 正尋肇事車

重慶忠縣一汽修廠負責人方師傅表示，10月6日，有車主聯繫他稱輪胎被扎了圖釘，想換胎。車主表示，輪胎上的圖釘是貨車掉在高速公路上的，相關部門給他賠償了800元 （人民幣）。

方師傅表示，輪胎在高速公路上被釘子扎到非常危險，如果是人為因素，肯定涉嫌違法犯罪，修理廠沒人會這樣做，也沒人敢這樣做。

高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（大風新聞）

高速路上多輛車輪胎扎滿圖釘。（大風新聞）

10月7日上午，忠縣政府職員表示，高速公路上的圖釘是一輛貨車行至方斗山隧道時箱子不小心掉在路上，遭其他車輛輾壓撒落在路上的，並非人為因素導致。目前事發路段已沒有圖釘，過往車輛可放心通行。重慶交警則表示，目前交警部門正在調取監控，尋找肇事貨車。