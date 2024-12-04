女子肛門刺癢難忍　醫生古法治療排出10米長蟲　蠕動如｢白色麵條｣

10米寄生蟲藏身女子體內一年多，近期在上海醫生採用「南瓜籽＋檳榔」的古法治療下排出體外。排出體外時，蟲子如「沒有消化的白色麵條」，還能蠕動。



女子排出10米長蟲。

據澎湃新聞報道，上海交大醫學院附屬瑞金醫院感染科於今年11月28日收治了一名40歲女子。女子稱，從半年前開始，她就時常覺得肛門處癢癢的，晚上尤其刺癢難忍，半夜都會被癢醒。直至一日，她在洗澡時突然發現，有東西從肛門中滑出來。用紙巾一擦，發現是一條2厘米長的白色東西，竟然還在蠕動。

發現白色東西的第二天，女子就到瑞金醫院求診。她透露，半年前她在自己的大便上發現「沒有消化的白色面條」，網上搜索後覺得可能是寄生蟲，購買吃了打蟲藥後，雖有改善，但沒想到蟲子還在，且愈來愈「囂張」。

感染科副主任醫師史冬梅判定就是寄生蟲。隨後，檢驗科對該女子帶來的白色物體進行了顯微鏡下的檢驗，結果顯示，這是一種巨大的腸道寄生蟲——帶絛蟲的孕節（備注：孕節是絛蟲產生蟲卵的節片，里面有蟲卵）。但並不清楚病原。

生牛肉中可能含有牛帶絛蟲的蟲卵。

隨後，女子被要求入院接受治療「驅蟲」。

11月 29日，來自瑞金醫院的史冬梅、王曉琳、陳立暢三名醫生和中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所的張永年給女子帶來了四樣東西，分別是南瓜籽粉、檳榔煎液、瀉藥和飲用水。

「我們要用它把你肚子里的寄生蟲打下來！」張永年解釋說，一般的驅蟲藥會把整條蟲子打碎，然後排出體外。要判斷是否驅蟲成功，還需要觀察3個月，若糞便中沒有孕節，才能判定驅蟲成功。此外，完整的帶絛蟲排出，還可以鑒定蟲種，為後續的治療和隨訪作參考。

張永年還表示，中國傳統的有效的驅蟲方法是把生的南瓜籽粉和檳榔煎成湯液按照次序和一定時間間隔服下，檳榔中的檳榔堿可以麻痹蟲體前段，南瓜籽中的瓜子素可以麻痹蟲體中段和後段，寄生蟲被麻痹後，蟲體僵直，然後再喝導瀉藥和大量清水，就能將整條絛蟲完整驅出體外。

張永年表示，「如果頭節還在，蟲子還會繼續生長，就好像壁虎一樣，斷了尾巴，還能繼續長回去。」這也是為何選擇傳統驅蟲方子的原因。

果然，當天下午，該女子就將完整的絛蟲排除體外，頭節、頸節等都在，長達十米。經專家檢驗，是一條牛帶絛蟲。

聽到醫生的診斷，女子很疑惑「這個絛蟲是怎麼進入體內的？」她回憶，自己於2023年年初在外地旅遊時吃了當地的特色生牛肉，或許就是在那里中招的。醫生初步判斷是女子食用的生牛肉里，恰好藏著絛蟲的蟲卵。