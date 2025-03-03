福建某高校用捲閘做大門？ 網民曬自家校門侃：潦草還能卷起來啊
撰文：林芷瑩
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有網民拍片稱，福建福州某高校竟用捲閘做大門，有人調侃「好潦草啊」、「第一次見租個門面就開學校，捲簾門當校門的」，更有不少人分享其學校的校門。
圖片顯示，街邊一處門面的捲閘半開，門面牌匾上寫有「福州科技職業技術學院」。《極目新聞》報道，福州科技職業技術學院共有倉山和大學城兩個校區，圖片顯示的是倉山校區附近。
該校學生稱，圖中的捲閘並非學校大門。該校附近一商戶介紹，捲閘確實不是學校的大門，且捲閘平日都會關閉。
福州科技職業技術學院工作人員解釋，捲閘其實是學校的側門，學校還有一個大門，師生一般都從大門進出，此前因維修需要，工作人員才將捲閘打開，結果被人拍下誤傳是學校大門。
事件引起網民熱議，不少人分享自己學校的校門，「捲閘門當校門，不知道的人還以為是倉庫！」、「在潦草這方面還能卷起來啊，歡迎收看江西藝術職業學院」、「四川文理申請出戰」、「這就不得不提湖南的吉首大學，路過的時候我還以為到了哪個小區的大門了」。
公開資料顯示，福州科技職業技術學院創建於2001年，是經福建省人民政府批准、報教育部備案、非營利性的全日制民辦普通高等職業院校，現有5個系21個專業，涵蓋九個專業大類。
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